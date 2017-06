Heinenoordtunnel gaat vier weekeinden dicht

Rotterdamse Dakendagen officieel geopend, Dakpassen uitverkocht

13:02 Het publiek hield zijn adem in toen Bas van Dreamwalkers om 12.00 uur over het 40 meter hoge koord tussen de Lijnbaanflats in Rotterdam liep. Ondanks de harde wind, wist de waaghals zonder vallen de 130 meter lange overtocht te maken over het slappe koord.