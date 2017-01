Hekwerk als wapen tegen 'tsunami aan hondenpoep'

Het hek is dertig meter lang, één meter hoog en voorzien van kippengaas. ,,Niet alleen Trump bouwt hekken, maar wij ook'', zegt vader Arno Coenen, die zijn twee dochters op deze plek té vaak in de vele hondendrollen heeft zien stappen. De Markthal-kunstenaar ergert zich al een poos groen en geel aan het wangedrag van sommige hondenbezitters in het plaatsje op de Hoeksche Waard.

,,Het is een ware tsunami aan hondendrollen'', legt hij uit. ,,We hebben al één hoofddader in het vizier. Die kwam vanochtend aanlopen en was ineens poeslief. Hij zei zich óók te ergeren aan die smerigheid. Ik dacht even dat het zijn tweelingbroer was. Kennelijk werkt al die aandacht.''

Homogeniteit

Met verschillende ouders wordt vandaag nog druk aan de afrastering gewerkt. Behalve dat de afscheiding functioneel is, zorgt het ook voor homogeniteit in de buurt. ,,Net kwam een moeder erwtensoep brengen, want het is hartstikke koud'', meldt Coenen.

Vuile zolen zijn vanaf heden verleden tijd, benadrukt hij. ,,Het is nu onmogelijk om je hond nog op het gras te laten schijten. Wat nog kan is dat zo’n dier op de stoep voor de deur een drol draait. Maar daar ga ik niet van uit.''