Heldin binnen de advocatuur krijgt Geuzenpenning

Haar strijd begon in 2003, toen ze een groepje Franse jongens ontmoette en hen moest vertellen dat ze zich vooral niet als homo's moesten 'gedragen'. Dat is immers verboden in Kameroen. Het brak haar hart en ging in tegen al haar rechtsgevoel. "Hoe kan ik verder leven wanneer het voor anderen strafbaar is om gelukkig te zijn? Het is pure discriminatie. Deze strijd moeten we winnen.''



Wereldberoemd is haar zaak met Jean-Claude Roger Mbede. De man zei per sms dat hij van een andere man hield en belandde in de gevangenis. Daar kreeg hij onder meer een anaal onderzoek. De strafmaat: 36 maanden onvoorwaardelijke celstraf.



De Geuzenpenning - ze krijgt hem uitgereikt met collega-advocaat Michel Togué, die gisteravond laat pas in Vlaardingen arriveerde -gaat haar helpen in de strijd tegen dit onrecht, denkt ze. "Men gaat hier volop over praten. Ik hoop dat het mensen wakker gaat schudden. Dat andere advocaten me ermee zien lopen denken: als die vrouw van 72 kan, kan ik het ook. Het punt is dat veel collega's bang zijn.''



Zij niet. Dat kán niet. Dan nemen haar tegenstanders Nkom niet meer serieus.



"Het leven ligt al achter me. Maar dit werk zal ik altijd blijven doen. Ik kán niet leven met de gedachte dat ik superieur zou zijn ten opzichte van niet-hetero's. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik wil een positieve bijdrage leveren aan het leven, dat zit verankerd in mijn ingewanden. Dit is mijn levensdoel.''