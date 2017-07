Helft chemiebedrijven kampt met ouderdomsverschijnselen

De meeste industriële installaties in Nederland, ook die in de Rotterdamse haven, zijn gebouwd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waarschuwen zij. De Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie, red.), de milieudiensten, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de brandweer controleren dit jaar al extra op slijtage. Volgens de inspecties onderschatten de bedrijven de risico's 'ernstig'. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en milieu, PvdA) zijn de overheidsinspecties met het bedrijfsleven in overleg 'om de urgentie op alle tafels te krijgen'.

Zwaarste categorie

Nederland telt 373 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en vallen in de zwaarste toezichtscategorie Brzo (Besluit risico's zware ongevallen). Van deze Brzo-bedrijven staan er 117 in Zuid-Holland. Het gros in Pernis, de Botlek en de Europoort.

De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de veiligheidssituaties van Brzo-bedrijven en wat de inspecties tegenkomen. Het rapport verschijnt jaarlijks sinds het Odfjell-schandaal in 2012. Het afgelopen jaar is bij de controles één situatie met onmiddellijke dreiging aan het licht gekomen: een leiding bij Akzo Nobel in de Europoort lekte brandbare dimethylether.

Het percentage bedrijven dat geen of alleen overtredingen in de lichtste categorie had, is gedaald van 86 procent in 2015 naar 76 procent in 2016. Provinciebestuurder Rik Janssen (SP), verantwoordelijk voor het toezicht op Brzo-bedrijven in Zuid-Holland, wil hier geen conclusies uit trekken omdat het aantal bedrijven dat onder het Brzo-toezicht valt in 2016 is uitgebreid waardoor de cijfers lastig met voorgaande jaren te vergelijken zijn.