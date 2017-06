Hemelse hapjes zijn geen droom meer, maar echt

Akgüç: ,,De Turkse cultuur is vooral in het eten en drinken terug te vinden en niet zozeer in de inrichting. We kiezen er bewust voor om ons niet alleen op de Turkse bezoekers te richten, maar op allerlei nationaliteiten. Een klant vroeg laatst waarom we thee niet in kleine, traditionele glaasjes schenken. Dat doen we niet, omdat we voor iedereen toegankelijk willen zijn. Als je veel tradities uit de Turkse cultuur zou hebben, kan dat de drempel voor andere klanten hoger maken. Maar we zorgen er wel voor dat de producten geen varkensgelatine bevatten, zodat alles voor moslims te eten is.''