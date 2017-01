Henk E.: de politie wil mij en mijn familie kapot maken

Tot woensdag zweeg Henk E. in de rechtszaal. De Schiedammer - verdacht van drugssmokkel en omkoping van douanier Gerrit G. - beriep zich tijdens het maanden durende proces tegen hem op zijn zwijgrecht. Geen woord zei hij over de drugstransporten waarbij hij volgens justitie bij betrokken is. Woensdag sprak hij. ,,Wat is de noodzaak om iemand van 64 nog vast te houden?” In ieder geval genoeg om nog even te blijven zitten, meende de rechtbank. Op 15 maart doet de Rotterdamse rechtbank uitspraak in de zaak tegen Henk E., zijn zoon Marco, stiefzoon Jimmy R. en zes medeverdachten. Tot die tijd blijft E. in de gevangenis. ,,Wij weten te weinig van uw persoonlijke omstandigheden om u nu vrij te laten”, zei rechtbankvoorzitter tegen Henk E. Justitie eiste vorige week zestien jaar cel tegen E.

Oude bekende

Henk E. is niet zomaar een drugsverdachte:, hij is een oude bekende. Hij werd in 1998 veroordeeld tot levenslang voor liquidatie en drugssmokkel. In hoger beroep werd die straf omgezet tot achttien jaar. Justitie verdenkt hem, en zijn zoon Marco, van meer wapengeweld: de liquidatie van de drugskoerier Pepijn van der Velden in 2013, een schietpartij in de Lekstraat in Spijkenisse in april 2014. Maar tot nu ontbreekt bewijs.



Ook voor de verdenking van de (mislukte liquidatie) van medeverdachte René F. in maart 2015 in Simonshaven krijgt justitie het bewijs tegen Henk E. niet rond. Maar die verdenking is wel de reden dat E. al die tijd in voorarrest zit. Pas vorige week bleek dat E. daarvoor niet langer wordt vervolgd. ,,Er heerst een stemming bij de politie om mijn familie kapot te maken”, zei E. tegen de rechtbank.



,,Er lopen mensen in deze zaak buiten die worden verdacht van 3.000 kilo. Wat is het verschil tussen mij en die anderen? Iedereen was na een half jaar thuis, behalve Marco en Henk E. Het is alleen maar stemmingmakerij. Ik word over twee maanden 65. Ik heb mijn kleinkind nog maar twee keer gezien. Ik ga niet weg, ik ga Nederland nooit van mijn levensdagen meer uit. U mag ook nog twee enkelbanden om mijn poot douwen, u mag me aan zo’n bal hangen. Ik vind dat ik net zoveel rechten heb als anderen in deze zaak.”