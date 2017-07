Henk van Gent gelooft in ‘het laagdrempelige zeilen’

,,De rust en ruimte, het heldere water, de afwisselende skyline van natuur en de boulevard van Nesselande, die ’s avonds laat aan een Spaanse Costa doet denken.’’ Henk van Gent, die dertig jaar op de Kralingse Plas actief was, heeft het nu naar zijn zin op de Zevenhuizerplas, waar hij meer plannen heeft. In een filmpje, te zien op Youtube, licht hij die nader toe. ,,Kom in actie, niet voor jou, niet voor mij, maar voor mensen waar jij voor staat en die het nodig hebben’’, sluit Van Gent (65), olympisch zeiler in 1980, zijn bijdrage af.



Als ambassadeur van de stichting Community Sailing Rotterdam en aanjager van Lake7 Sailing wil hij mensen uit de omliggende wijken Nesselande, Zevenkamp, Ommoord en uit Nieuwerkerk en Capelle aan den IJssel aan het zeilen krijgen. Van Gent richt zich op de grens van Rotterdam met Zuidplas vooral op zeilliefhebbers met een smalle beurs. Laagdrempelig zeilen, noemt hij dat.



,,Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de tarieven’’, prijst hij de kennismakingslessen en cursussen aan. Van Gent zegt al 10.000 euro aan toezeggingen binnen te hebben. Ook is hij in zee gegaan met de stichting Buurtwerk. ,,Een kennismaking kost slechts 8 euro. Als het bevalt, kun je blijven zeilen, alleen of met vrienden. Wie weet start je straks je eigen City Sailing Club.’’