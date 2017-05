Herdenken bij Zadkine: You’ll never walk alone

,,Rotterdam is niet alleen van de gekke feesten, Rotterdam is ook geschiedenis. Ik heb hier 26 jaar gewoond, ben voor de liefde vertrokken, maar de stad zit nog steeds in mijn hart. Daarom ben ik hier.’’

Jan is een persoonlijke vriend van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. ,,We gaan samen en ik ben extra vroeg gekomen om de herdenking bij te wonen. Het is prachtig, ingetogen, heel mooi.’’ Tijdens de twee minuten stilte is het niet helemaal stil. Vanaf de Binnenrotte klinkt het You’ll never walk alone. Vos: ,,Eigenlijk was dat helemaal niet zo raar.’’