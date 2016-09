Herenigd met gestolen 'bagger-auto'

Op de kade bij de Waalhaven in Rotterdam staat een auto, vrijwel onherkenbaar door de bagger. Het moet een zwarte Seat Ibiza zijn geweest. Een speciale uitvoering, waar vrijwel niets meer van over is. De wagen is in de nacht van 25 op 26 januari 2013 gestolen, net als de kentekenplaat die op de achterkant is gemonteerd. Wat er met de auto is gebeurd voor ie in de Waalhaven werd gedumpt, is niet bekend.



Ook voor Dyon blijft dat een raadsel. Hij werd eergisteren door de politie gebeld: 'We hebben je auto gevonden.' Hij krijgt een euforisch gevoel. Het is totaal onverwacht. Bijna vier jaar heeft hij zijn wagen niet gezien. Nu was die ineens terug, maar rijp voor de sloop.



Zonnebril

Dyon ziet zijn auto terug. De wagen is rijp voor de sloop, alleen nog herkenbaar aan de vorm, de zonnebril van zijn vrouw op het dashboard, een usb-hub en stickers op de zijkant die nog net niet zijn vergaan. De Seat is gistermiddag opgehaald door een sloopbedrijf.