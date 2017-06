Rotterdamse Rosa schildert het liefst klassieke portretten

Rosa Boomsma begon met schilderen nadat ze van haar vriend een schildercursus cadeau kreeg. En met succes. Ze won in 2016 de 'Schilderij van het jaar' verkiezing en is nu genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs.



Haar genomineerde werk - een zelfportret- hangt op dit moment op de tentoonstelling op Paleis Soestdijk. Woensdag hoort Boomsma (31) of ze de prijs, die voor het eerst wordt uitgereikt, wint. De Rotterdamse maakt klassiek ogende portretten, ze gebruikt traditionele technieken. ,,16de-eeuwse renaissancekunst is mijn voorbeeld. Ik houd enorm van de sprekende kleuren die toen werden gebruikt."



Boomsma, die nog maar drie jaar schildert, maakte een droomstart als kunstenaar. Bijna al haar werk is verkocht. Inmiddels is ze gestopt met het schilderen van portretten in opdracht. ,,Ik wil me als kunstenaar ontwikkelen. Vaak hebben mensen bepaalde ideeën over een portret als ze er één bestellen, terwijl ik soms iets anders wil. Het is ook lastig om je werk aan de buitenwereld te laten zien als je alleen maar portretten maakt. Veel werk mag bijvoorbeeld niet op internet. Dat is natuurlijk logisch, maar wel vervelend."



Ze studeerde economie. ,,Maar ik werd ongelukkig van op kantoor zitten. Toen ik begon met schilderen wist ik meteen: dit is iets. Na een jaar besloot ik er serieus iets mee te gaan doen, dus toen ben ik naar de stadsacademie gegaan. Ik kon me de overstap permitteren, omdat ik er altijd naast gewerkt heb. Nu nog steeds, ik beheer webshops. Dat is leuk: als ik drie dagen aan een neus zit te prutsen, is het fijn om heel even iets anders te kunnen doen."