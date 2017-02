'Het onkruid op Zuid is zo langzaamaan verwijderd'

Monter en opgewekt, maar af en toe ook bedachtzaam. Wikkend en wegend, op zoek naar de juiste woorden, zonder al te veel afbreuk te doen aan zijn imago van ijzervreter. Marco Pastors, directeur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), kent zijn pappenheimers. Met schalkse glimlach: ,,Ik weet hoe het werkt, ja.'' Als 'superambtenaar' van de gemeente Rotterdam ligt Pastors (51) onder het vergrootglas. Eén verkeerd woord, één provocerende opmerking en het is bal in de Rotterdamse gemeenteraad. Dat plezier gunt de oud-wethouder en -fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam zijn oud-collega's niet, als het even kan. Maar zeg hem niet dat hij 'een softie' is geworden. ,,Want dat ben ik echt niet.'' In uw deze week gepresenteerde voortgangsrapportage staat: ,,Voor het NPRZ geldt de wet van de boerderij: het is niet alleen hard werken, gewas heeft tijd nodig om te groeien.'' Wat wilt u duidelijk maken met die metafoor? ,,Het NPRZ is niet voor niets een 20 jaar durend programma. Dat is een bewuste keuze. Zodat niet bij elke wijziging van een kabinet, een wethouder of een onderwijsbestuurder van koers wordt gewisseld. De problemen waar wij voor staan op Zuid, los je niet in een paar jaar op.'' ,,Wij zijn nog steeds aan het zaaien: ervoor zorgen dat afspraken worden nagekomen. Zolang aangesloten organisaties als woningcorporaties, wijkteams en scholen dat nog niet allemaal doen, kun je ook geen resultaat verwachten."

De Rekenkamer Rotterdam verwijt u een gebrek aan voortgang. Begrijpt u het ongeduld?

,,Nee. Ik snap niet dat iemand al na een week tegen een boer zegt: ik zie geen tomaten. Terwijl diegene ziet en weet dat er wordt gezaaid en geschoffeld, dat het onkruid is verwijderd."



Bent u zelf niet ongeduldig?

,,Nee, want onze eigen planning ligt steeds meer op schema. Twee jaar geleden verliep 47 procent volgens plan, nu 67 procent. Dat is vooruitgang.''



Waar bent u het meest trots op?

,,Op het feit dat de Cito-scores van basisschoolkinderen op Zuid zijn gestegen, harder dan verwacht. En op het feit dat we grip krijgen op het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt. Het absolute aantal neemt weliswaar toe, maar dat is een gevolg van economische ontwikkelingen. Wat ertoe doet, is dat het aantal uitkeringen in de andere grote steden harder stijgt dan op Zuid. Dat is, vanuit ons perspectief positief."



Zou volgens u het aantal mensen met een uitkering nog harder zijn gestegen zonder het NPRZ?

,,Ja, daar ben ik van overtuigd."



Je kunt je afvragen of de stijging van de Cito-scores te danken is aan het NPRZ, of aan het onderwijsbeleid van CDA-wethouder Hugo de Jonge.

,,Sommige dingen zullen we nooit weten. Vast staat dat we met wijkteams hebben afgesproken dat de thuissituatie van kinderen wordt verbeterd en met scholen dat zij extra uren les geven. Dat is niet niks; in de zeven focuswijken op Zuid gaan kinderen allemaal minimaal zes uur per week méér naar school. Dat heeft effect."



U noemt precies de twee punten waar het misgaat, blijkt uit uw eigen cijfers: in het afgelopen jaar is het aantal extra schooluren gedaald en bereikten wijkteams juist mínder gezinnen. Voordat u zich in de burgers kan vastbijten, lijken professionals het probleem.

,,Dat is absoluut zo, wat meer dan verwacht. Op de werkvloer houdt nog niet iedereen zich aan de afspraken. De Agnesschool had in 2012 alles al op orde voor die uitgebreide leertijd, extra mensen aangenomen, alles. Pas na 2,5 jaar volgden de laatste drie scholen. Niet uit zichzelf, maar omdat wij hen herinnerden aan de afspraak.''



,,Organisaties zijn gewend om rustig aan te doen als een wethouder of bestuurder iets wil waar zij geen zin in hebben. Dan is de kans groot dat de wens vanzelf vervaagt. Maar het NPRZ gaat niet weg. Weglopen heeft geen zin."



Waarom lukt het nog niet met de wijkteams?

,,Allereerst is hun totale werkwijze veranderd. Als iemand vastloopt, komt een hulpverlener aan de keukentafel praten met het hele gezin. Het is namelijk wel zo handig om alle problemen in één keer aan te pakken. En dan wil ik ook nog eens dat aan het einde van zo'n gesprek wordt gezegd: we gaan samen uw problemen oplossen, maar daarna gaan we ook samen zorgen voor werk zodat u niet meer afhankelijk bent van een uitkering."