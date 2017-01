Het blijft onrustig op camping de Quack in Hellevoetsluis

De opkomst is ongekend groot, deze zondagmiddag in het restaurant van Resort de Poort van Zeeland, zoals de Hellevoetse camping De Quack sinds kort heet. De restaurantzaal is tot aan de nok gevuld met honderden eigenaren van caravans en vakantiehuisjes op het familiepark. Het nieuws over de verkoop van hun camping kwam voor de campinggasten als een donderslag bij heldere hemel. De mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Veel aanwezigen zijn bang dat ze gedwongen weg moeten om plaats te maken voor luxe huisjes.



Het zorgt voor een rumoerige bijeenkomst in het resort. Ruth Barendregt en haar man Joop wachten in spanning af wat ze te horen gaan krijgen. De twee oud-Rotterdammers wonen al ruim 16 jaar permanent op de camping in een zogeheten mobile home. ,,Het zou verschrikkelijk zijn als we hier weg moeten'', zegt Ruth. ,,Want waar moeten we dan naar toe?''