Het eerste mandje oesters is voor Herman den Blijker

VideoIn Rotterdam is vandaag het eerste mandje Zeeuwse Platte Oesters overhandigd aan sterrenkok Herman den Blijker. ,,De beet is aangenaam, de structuur is aangenaam en hij is niet zo ziltig'', is Den Blijker vol lof over de oester. Het is voor het eerst dat de nieuwe oogst feestelijk wordt overhandigd. Bij de eerste baal mosselen en het eerste haringvaatje is dit al een traditie.