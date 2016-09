'Het einde nadert voor Rotterdam Mainport'

Ondernemers in de Rotterdamse haven moeten keihard nadenken over de toekomst van de haven, want de mainportfunctie die Rotterdam nu heeft, is er over enkele jaren niet meer. Dat stelt Klara Paardenkooper (47), die met haar deze zomer verschenen boek Teureka! de werkgevers in de haven wakker wil kussen. Teureka! is een vervolg op haar proefschrift van twee jaar geleden, waarin de toenmalige bedrijfshistoricus aan de Erasmus Universiteit een inktzwart beeld schetste: Rotterdam verliest de slag om het achterland.



Inmiddels is Paardenkooper docent en onderzoeker aan de Rotterdam Mainport University (RMU) van Hogeschool Rotterdam. In Teureka! is Paardenkooper nog even kritisch, maar biedt zij ook handvatten voor verbetering. Zo beschrijven enkele ondernemers een toekomstvisie voor de haven en is er bij het boek een website gelanceerd als discussie- en informatieplatform, waar havenwerkgevers terechtkunnen met hun toekomstplannen en ideeën.



U bent er niet optimistischer op geworden, de afgelopen jaren.

,,Dat ben ik niet met u eens. De RMU werkt samen met aan de haven gerelateerde bedrijven en Havenbedrijf Rotterdam. Waarom zou ik me binden aan een sector waarin ik niet geloof? Ik concludeer dat het achterland van de Rotterdamse haven krimpt en Rotterdam zijn huidige leidende rol als doorvoerhaven van containers waarschijnlijk kwijtraakt. Wat is daar negatief aan? De Rotterdamse haven heeft zich in het verleden al een aantal keren opnieuw uitgevonden. In het begin was de haven gericht op kolen en staal naar het Roergebied. Later kwamen daar olie en containers bij. De wereld blijft veranderen en er komen nieuwe kansen. Daar gaat het boek op in.



Ondernemers doen maar wat, vandaar het boek en het platform?

,,Het is een wake-upcall. In de haven werken veel mensen die zijn opgeklommen van sjouwer naar directeur van het bedrijf. Dat is natuurlijk heel mooi, maar deze mensen kijken vaak niet verder dan hun eigen bedrijf. Ondernemers van de 21ste eeuw kijken naar het geheel, de hele vervoersketen."