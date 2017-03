Richard Abbenhuis en Bé Bosman zitten samen op de bank, kijkend naar de vliegtuigen die boven de daken van hun overburen opstijgen of landen. Dat deden ze tien jaar geleden, toen zij hun woning aan de Adrianalaan in Rotterdam-Schiebroek kochten, ook altijd. Romantisch. ,,Toen was dat hele vliegveld nog geen issue'', steekt Abbenhuis van wal. ,,Maar sinds een jaar of drie à vier merken we dat er meer vliegverkeer is, dat ook nog eens een afwijkende route vliegt'', vult Bosman aan. ,,Irritant, want daardoor moet de tv harder en moet je in gesprekken je volume verhogen'', benadrukt Abbenhuis. ,,Het ergste is 'het gedonder', want zo klinken die vliegtuigen. Het gaat de hele dag door.''