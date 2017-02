Het grootste mobiele reuzenrad van Europa ‘The View’ komt terug

Exploitant Arend Harms kreeg vorig jaar zoveel positieve reacties op het rad, dat een terugkeer voor de hand lag. ,,Omdat het financieel haalbaar was en ik in zowel Nederland als het buitenland vaak de vraag kreeg of we nog eens terugkeerden, komen we met het rad in maart weer naar Rotterdam.''

The View was vorig jaar onderdeel van Rotterdam viert de stad, het programma waarmee 75 jaar wederopbouw van de Maasstad werd gevierd. Harms: ,,Vanuit het rad kun je heel mooi over Rotterdam kijken. Vorig jaar zijn er heel veel foto's gemaakt en verspreid via sociale media. We hopen opnieuw op een positieve ervaring.''

Mogelijk is dit het laatste jaar dat het reuzenrad van Harms naast de Markthal staat. ,,De gemeente heeft andere plannen met het stukje grond. Misschien kunnen we het rad dan elders in de stad neerzetten. Wat mij betreft kom ik nog jaren in Rotterdam.''

Rolstoelcertificaat

Op 8 maart wordt begonnen met de opbouw van de gigantische constructie, die van 11 maart tot en met 9 april is geopend. Volwassenen betalen zes euro voor een ritje, kinderen vier euro en kinderen tot 2 jaar mogen gratis naar binnen. Het rad telt 42 cabines voor zes personen en één gondel is ingericht voor invaliden. Voor dat laatste krijgt Harms 10 maart een rolstoelcertificaat uitgereikt.