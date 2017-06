Het is weer Parade-tijd

De Parade, het grootste rondreizende theaterfestival, staat vanaf morgen in het Museumpark in Rotterdam. Jong en oud kan kiezen uit tachtig theater-, dans- en muziekvoorstellingen. Kunstenaar Olaf Mooij en multi- instrumentalist iET staan dit jaar voor het eerst in het theaterdorp.

Stel je eens voor dat auto's levende wezens zijn. Waar zouden ze dan vandaan komen? Groeit de auto uit een ei of komt hij voort uit een autospermatozoïde? En als het voertuig - al dan niet misvormd - opgroeit, sterft het dan ook? Al deze vragen staan centraal in het rariteitenkabinet van Olaf Mooij. De Rotterdamse kunstenaar en fervent autoliefhebber bouwde speciaal voor de Parade het Museum van Carcheologie in een 4 meter lange aanhangwagen van een silo.

"Van autoskeletten en autofossielen tot eieren en autofoetussen in potten op sterk water: dingen die normaal gesproken in kabinetten voor rariteiten staan, staan nu in mijn museum. Alles wat je kunt verzinnen over de auto als levend wezen probeer ik te laten zien'', vertelt Mooij. "We hebben geen acteurs, wel een assistent. De bezoeker is de ster in zijn eigen theaterwereld. Laat je fantasie maar de vrije loop!"

Kunstenaar en autoliefhebber Olaf Mooij bouwde speciaal voor de Parade het Museum van Carcheologie.

Hersenpan

Mooij, onder meer bekend van de Braincar (een auto waarvan de bovenkant is omgevormd tot een enorme hersenpan) staat dit jaar voor het eerst op het theaterfestival in het Museumpark. De kunstenaar kwam op het idee toen hij met zijn mobiele atelier op het Oerolfestival stond. "Ik dacht dat ik daar gewoon een beetje zou werken, maar uiteindelijk was ik de hele dag aan het kletsen. Er kwamen wel duizend bezoekers per dag langs. Dit moet ik vaker doen, dacht ik: kunst naar de mensen brengen."

Zijn rariteitenkabinet is dan wel geen klassiek theater, het past perfect bij vrije geest van de Parade, vindt Mooij. "Je moet op het terrein ook 'parade maken': mensen verleiden je voorstelling te bezoeken. Dan neem ik wel een potje mee en ga ik rondlopen op het terrein."

Programma

Het Parade-programma is zo breed mogelijk samengesteld, voor bezoekers van 4 tot en met 104 jaar. Van bekende namen als Ellen ten Damme en Elfie Tromp tot aanstormend talent als Keja Klaasje Kwestro, Sander Plukaard en danser Connor Schumacher: in totaal zijn er zo'n tachtig voorstellingen voor kinderen en volwassenen te zien in het theaterdorp. Het merendeel is speciaal voor het festival gemaakt en alleen op de Parade te zien.

Quote Juist op de Parade is ruimte voor experimenten Ray van Santen "Jong en oud spelen bij ons. Soms 'adopteren' we artiesten drie jaar lang als we het idee hebben dat ze een enorm talent zijn. Voor hen is het bijzonder leerzaam. Ze genereren zo publiek'', vertelt Ray van Santen, programmeur en zakelijk leider van de Parade. De Parade is ook een plek waar geëxperimenteerd wordt, legt hij uit. "Jawel, de voorstelling kan zelfs minder goed uitpakken. Niet erg, want we vinden dat het experiment plaats moet kunnen vinden.''

Een wandeling door het Museum van Carcheologie kost 2 euro. Voor theater-, mime- en dans en muziekvoorstellingen van een half uur betaalt men gemiddeld tussen de 6 en 7 euro. Entree is het eerste uur gratis. Jongeren tot 18 jaar betalen dit jaar helemaal geen entree. Hiermee hoopt de organisatie hen gemakkelijker met kunst en cultuur in aanraking te brengen.

Ook de Schiedamse multi-instrumentalist, vocalist en songwriter iET (Lisa van Viegen) staat er dit jaar voor het eerst. Samen met choreograaf en filmmaker Davide Bellotta van Rotterdams dansgezelschap Conny Janssen Danst maakte ze een multidisciplinaire voorstelling. De twee leerden elkaar kennen toen iET de muziek voor de voorstelling Inside Out van Conny Janssen Danst schreef.

Combineren

De voorstelling Clarity is gemaakt rondom het gelijknamige, vierde album van iET. "Clarity staat voor een moment van helderheid, voor jezelf kunnen zijn en volwassen worden. Op een gegeven moment kom je op een punt in je leven waarin je ontdekt wat voor jou belangrijk is, zoals vrienden en familieleden. De rest is ruis'', legt ze uit.

Quote Het belangrijkste is dat je je laat meesleuren, alsof je in een droom stapt iET In Clarity versmelten de drie elementen muziek, dans en videobeelden met elkaar. De 39-jarige artiest vindt het belangrijk om genre-overstijgend te zijn. Op de Parade kan dat perfect. "Het is een verweven voorstelling, waardoor het voor veel mensen leuk is. Het is een liveconcert, maar ook een dansvoorstelling en interessant voor mensen die van videokunst houden. Door allerlei disciplines met elkaar te combineren, kun je elkaar juist versterken'', zegt iET. Ze voegt toe: "Het belangrijkste is dat je je laat meesleuren, alsof je in een droom stapt.''

Bezoekers

De organisatie verwacht meer bezoekers dan vorig jaar. Niet alleen omdat de weervoorspellingen gunstig zijn, maar ook omdat de stad Rotterdam de laatste jaren steeds meer is gaan bruisen.

Bezoekers zijn niet alleen welkom om voorstellingen te bekijken, maar ook voor een hapje en een drankje. "Want alles kan en mag, maar niets moet in ons theaterdorp'', zegt Van Santen.