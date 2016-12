Het leven van de bombarieman

Als je wint heb je vrienden, in Gottmers geval foute vrienden. Vanwege zijn spierballen en gebrek aan angst belandde hij in de drugshandel. Zes jaar na het behalen van zijn Europese bokstitel werd hij voor het eerst gearresteerd. ,,Ik was in die tijd totaal ontoerekeningsvatbaar. Ik had iemand die mij had belazerd een pistool in zijn mond gestopt en die was vervolgens onvindbaar.'' Justitie eiste zestien jaar cel, het werden er drie. De man in kwestie dook weer op en Gottmers werd 'alleen' veroordeeld voor drugshandel.



Tijdens zijn criminele jaren zwom Gottmers in het geld en de verdovende middelen. Of hij miljonair was? ,,Ik verdiende 50.000 euro per uur, schat.'' Hij reed in mooie sportwagens en er hing altijd vrouwelijk schoon aan zijn arm. ,,Ik was verslaafd aan adrenaline en spanning en wilde graag geweldig gevonden worden. Ik heb denk ik wel tweehonderd vrouwen gehad. Je weet wel, van die vrouwen die altijd rond criminelen hangen: met blond haar en grote borsten.'' Toch voelde hij zich eenzaam. ,,Ik heb altijd het idee gehad dat ik niet mijn eigen leven leidde, maar in een toneelstuk terecht was gekomen.''



Dochter

De ommekeer kwam toen hij halverwege de 30 was. Zijn toenmalige vriendin zette dochter Melanie op de wereld. ,,Het was het mooiste wat me ooit was overkomen, maar ze werd op zo'n verschrikkelijk slecht moment geboren. Ik was crimineel en verslaafd. Binnen twee maanden had Melanie een hersenvliesontsteking. Ik dacht altijd dat ik God was en regelde de dingen zelf, maar voor het eerst was ik compleet machteloos.''



Melanie overleefde de aandoening, maar Gottmers' drughandel stortte in. De politie nam 3.800 kilo wiet in beslag en Gottmers sloeg op de vlucht. Zeven weken verbleef hij op een zolderkamertje in Rotterdam, een periode waarin hij een man ontmoette die hem vertelde dat Gottmers geen rust had omdat hij God niet kende. ,,Ik heb hem heel hard uitgelachen.''