‘Het lijkt chaotisch, maar we hebben altijd een systeem’

,,Tjongejonge’’, schreeuwt de bestuurder van een Nissan Juke boos door zijn open raampje als hij Diny Spin (53) passeert. De man is geïrriteerd omdat hij een paar minuten moest wachten voordat hij vanaf het Weena het Hofplein op mocht.



Spin wordt er niet warm of koud van. ,,Als verkeersregelaar moet je een attitude hebben’’, zegt ze. ,,Van nature ben ik niet arrogant, maar in deze rol moet je het soms een beetje zijn. Automobilisten zijn net als kinderen, ze willen je testen. Als ik hier als een zoutzak zou staan, negeren ze me. Daarom sta ik altijd rechtop, met mijn kin vooruit en maak ik oogcontact met iedereen.’’



Spin en haar collega’s stonden de afgelopen dagen op het Hofplein omdat de verkeerslichten daar uitgeschakeld waren. De installatie moest opnieuw ingesteld worden vanwege de werkzaamheden aan de Coolsingel. Vandaag stonden de regelaars er voor het laatst, maar over een week of twee keren ze terug. Dan worden de verkeerslichten weer teruggezet naar hun oorspronkelijke instelling.