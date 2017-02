Het 'nieuwe' protesteren onder de loep

Rotterdam organiseert een symposium met deskundigen om te spreken over de gevolgen van de opkomst van Twitter en Facebook, maar bijvoorbeeld ook WhatsApp waarmee groepen snel kunnen communiceren.



De afgelopen maanden ontdekte Rotterdam keer op keer hoe groot de invloed is. Bijvoorbeeld toen de stoep van het Turkse consulaat midden in de nacht volstroomde na de staatsgreep in Istanboel. En actievoerders tegen Zwarte Piet doken opeens in Rotterdam op, terwijl ze in Maassluis werden verwacht.



Directe aanleiding voor het symposium is een gesprek met de Nationale en gemeentelijke Ombudsman over de protestmars bij de Kuip, die eindigde met een massale arrestatie. Een anonieme aankondiging op internet bracht een massa op de been. Organisatoren meldden zich niet officieel bij de politie.



Flashmob

Jacquline van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict van de VU, ziet hoe de tijden zijn veranderd. Van de vakbond die een strak geregisseerd programma afwerkte met sprekers, een eigen ordedienst en overleg vooraf, naar 'een soort flashmob'. ,,Je kunt snel en goedkoop veel mensen bereiken. Het kan een olievlek zijn, die razendsnel groot wordt. En dat geeft onrust, ook omdat je als politie voor- en tegenstanders veel moeilijker uit elkaar kunt houden zonder een vooraf ingestelde zone.''



Dat stelt ook de Aboutaleb: ,,Het maken van de inschatting of het recht op vrije meningsuiting botst met de openbare orde is lastiger te maken'', legt zijn woordvoerder uit. ,,De situatie kan van seconde tot seconde veranderen.''



De gemeentelijke Ombudsman Anne Mieke van Zwaneveld erkent dat het veel lastiger is dan vroeger. ,,Ik heb oog voor de dilemma's, maar het recht op vrije meningsuiting moet voorop staan. Het mag er niet op uitdraaien dat je allerlei eisen gaat stellen aan protesten die niet reëel zijn.''