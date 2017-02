Het val is geplaatst, De Hef in Rotterdam is weer compleet

Heel wat toeschouwers waren vanochtend van de partij om dit bijzondere moment bij te wonen. Gisteren al was het val op een ponton vanuit de Merwehaven naar de Koningshaven gesleept, waar het gereed lag om weer z'n vertrouwde plekje naast de Koninginnebrug in te nemen. De Hef stamt uit 1927, in 1993 reed de laatste trein over de beroemde overspanning op Zuid.



Bewoonster Miep Neef (76) is blij dat De Hef weer sprankelt. ,,Fantastisch, want dat was een gat hoor. Eerlijk is eerlijk, het heeft veel te lang geduurd. Ik heb het val echt gemist. Toen ie wegging, heb ik een traantje gelaten hoor. De Hef hoort er gewoon bij.''



Fotograaf Frans Snelders (70) laat z'n camera overuren draaien: ,,Ik volg De Hef al de hele tijd. Toen het val eruit ging, was ik er ook. En in de Merwehaven wéér. Maar dit is echt een historisch moment.''



De komende dagen worden nog spannend, want dan zullen alle kabels in De Hef worden vastgemaakt. Aan het einde van de week moet blijken of 'het val' weer kan bewegen. Dat is nodig als het hard waait of stormt, want dan moet het beweegbare deel - uit veiligheidsoverwegingen - omlaag of zelfs helemaal omlaag kunnen.



De voorbereidingen die gisteren getroffen werden, trokken al veel bekijks. Het terugplaatsen werd live uitgezonden door fotograaf Paul Martens via Youtube.



De Hef was dringend aan onderhoud toe, maar kan er straks weer tientallen jaren tegenaan.