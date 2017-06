Het vrouwtje

Mevrouw knikte me toe. Gaf me een glimlach. Dat verraste me. Want wat ik zag, deed best pijn: de ouderdom, het verval, de gebreken. Een grijs, tenger dametje op een stoep met een stuk of 60 nationaliteiten. De meesten bont gekleurd, sommigen gesluierd.



Even hield ze in. Ze sloeg linksaf. De Bram Ladage in. Dat trof wel, vond ik. Op deze Bram in de Noordmolenstraat werken vanouds de aardigste snackbarmeisjes van het heelal.



,,Dag mevrouw, zegt u het maar.''

,,Een kroket graag.''

,,Rund of kalf?''

,,Rund.''

,,Met mosterd?''

,,Zonder.''

,,Gelijk opeten?''

,,Graag.''



Drie minuten later kwam de snack, verpakt in een puntzakje. Mevrouw pakte het teder tussen duim en wijsvinger beet, legde de hete kroket zo in haar mandje. Tijd om weer te gaan.



,,Dag mevrouw. Eet smakelijk.''



,,Dank je. Daaag.''



Voor de deur stopte ze bij een bankje. Naast de pronte Antilliaanse in haar witte zomerjurk, en haar lieve peuter in zijn bermuda, was nog precies een plek. Mevrouw zei iets liefs tegen het ventje, maakte een ingewikkelde draai met heup en benen en zeeg meer. Toen ze lekker zat, greep ze naar het wat afgekoelde kroketje en nam een eerste hap.



Het smaakte. Heel even sloot ze haar ogen. Hmmmmm.