Het zit wel goed hier aan de Maas

,,Tomatensoepje, meneer? Komt eraan." De serveerster heeft de bestelling nog niet ingevoerd op haar digitale notitieblok, of de soep wordt al opgediend: heet. Dat is het voordeel van zo'n geoliede machine die Hotel New York al jaren is. Ruim twintig man personeel zorgt voor maximaal, grofweg 250 bezoekers. De ene medewerker, in klassiek kelneroutfit, voert de bestellingen in. De ander serveert ze uit. Dat gebeurt allemaal in rap tempo, want de mensen in de rij, achter de beglazen terrasafscheiding, mogen niet te lang wachten op hun tafel. Voor je het weet, schieten ze de nabijgelegen hoerenloper op naar de terrassen van de Fenix Food Factory in de Fenixloodsen op Katendrecht.



Het terras van Hotel New York is niet de plek waar je een middagje in de watten wordt gelegd door die ene favoriete serveerster of kelner. Van één-op-één-service is nauwelijks sprake: soms verschijnt er een nieuw gezicht aan tafel. Het contact tussen gast en bediening is daardoor wat oppervlakkig. Een praatje over het weer is best mogelijk, maar stel geen moeilijke vragen over de rechtenstudie, want er is altijd wel een andere klant die met zijn vingertje de aandacht opeist.