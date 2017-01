Hier kunt u wonen, burgemeester!

Met alleen zijn salaris - de Capelse burgemeester verdient jaarlijks 111.000 euro - kan Oskam volgens Raymond Stolk van Ooms Makelaars een hypotheek krijgen van ruim zes ton. Hij kan zich voorstellen dat de zoektocht daarom moeizaam verloopt. ,,Die prijsklasse is lastig'', reageert Stolk. ,,Woningen die minder dan vijf ton of juist meer dan zeven ton kosten, zijn er volop. Daartussen is het moeilijk.''



Hij adviseert Oskam eens te kijken naar het nieuwbouwproject Couwenhoek, met onder andere vrijstaande woningen en tweekappers die aantrekkelijk zijn voor gezinnen.



Edith Knibbe van Ruseler Makelaars heeft ook bestaande woningen in de verkoop die volgens haar geschikt zijn. Zo staat aan het Van Maerlantpark een semibungalow te koop voor 598.000 euro. ,,Een leuk huis voor een burgemeester'', vindt ze. ,,Het heeft een grote woonkamer en een tuin met privacy.'' Alleen de bovenverdieping is klein, maar die kan uitgebreid worden.



Aan het Paradijsselpark heeft Ruseler Makelaars een twee-onder-eenkapvilla in de verkoop voor 499.000 euro en aan het Ringvaartpark een vrijstaande woning voor 599.000 euro. Binnenkort komt ook een huis aan de 's-Gravenweg op de markt. ,,Die vraagprijs ligt boven het miljoen. Ik weet niet of daar budget voor is.''