'Hij zei geen woord en stak meteen op me in'

Van Lier is zaterdagavond met een vriend op weg naar een huisfeestje in Rotterdam-Ommoord. Ze stappen uit bij Graskruid om sigaretten te halen bij het tankstation even verderop. Terug op het station laadt Van Lier zijn ov-chipkaart op, maar dan staat plotseling een man met een mes achter hem. ,,Hij heeft geen woord gezegd, maar stak meteen op me in.’’ Van Lier heeft in eerste instantie niet eens door dat de man hem met een mes steekt. ,,Ik besefte het niet. Ik dacht dat hij me sloeg. Toen zag ik ineens dat mes.’’

De schade valt wonder boven wonder mee. Van Lier is kortademig na het steekincident en hij heeft last van zijn rugspieren. ,,Mijn jas heeft het mes grotendeels tegengehouden. Als hij een scherper mes bij zich had gehad, had het heel anders kunnen aflopen.’’

Van Lier heeft morgenochtend een afspraak met de recherche. Hij wil niets liever dan dat de dader wordt gepakt. ,,Hij stak uit het niets op me in. Ik weet niet eens of hij me wilde beroven of wat anders zijn doel was. Zo iemand moet gepakt worden. Hij is een gevaar voor de samenleving.’’