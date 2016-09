Hilton Hotel Rotterdam is rijksmonument

Het hotel staat aan het Weena en is één van de markantste gebouwen op de hoek met de Coolsingel. Het pand is kenmerkend is voor de wederopbouwperiode (1959-1965).



Eerder dit jaar had het stadsbestuur al aangegeven positief te staan tegenover de plaatsing van het Hilton op de monumentenlijst. ,,Het Hilton is aangewezen als rijksmonument omdat het gebouw getuigt van de snelle economische groei van Rotterdam in de jaren vijftig; de periode waarin de ergste oorlogsschade was hersteld, de schaarste aan materialen en financiën voorbij was en de leniging van de woningnood goed op gang was gekomen'', schrijft de gemeente.



Architect

Het Hilton Rotterdam is ontworpen door de lokale architect Hugh Maaskant. Maaskant is verantwoordelijk voor een groot deel van het aanzicht van het Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog. Hij ontwierp onder meer ook de Euromast en de Pier in Scheveningen.



Nederland kent in totaal bijna 200 rijksmonumenten uit de periode van de wederopbouw. Daarvan staan er 26 in Rotterdam. In 2010 zijn al twintig Rotterdamse gebouwen uit de periode 1945-1958 als rijksmonument aangewezen.