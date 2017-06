Hippische happening CHIO laat de kassa rinkelen in Rotterdam

VideoRotterdam is weer in de ban van het jaarlijkse paardenspektakel CHIO. Het sportieve evenement is uitgegroeid tot een wereldvermaard fenomeen en daar spint de stad garen bij. ,,Dit brengt substantieel miljoenen op.’’

Algemeen directeur Jan de Mooij is zo trots als een pauw op de spring- en dressuurtopper in Rotterdam, in zijn ogen de ‘Champions League’ van de paardensport. Er werken dagelijks 750 mensen mee aan deze hippische happening, die zo’n 50.000 bezoekers trekt en een omzet heeft van 3,5 à 4 miljoen euro.

Het is ook dé plek waar ondernemers zaken doen. ,,Liefst driehonderd bedrijven zijn aan ons verbonden’’, stelt hij. ,,Hier worden deals voorbereid en gesloten. Dat vertaalt zich in vele miljoenen euro’s. Heel goed voor de bv Rotterdam.’’

Iets wat wordt onderschreven door scheidend interim-directeur Ron Voskuilen van Rotterdam Partners. ,,Ze hebben even een dipje gehad en zijn het vervolgens zakelijker gaan aanpakken’’, benadrukt hij. ,,Dat zie je ook terug. Hier gaan topsport en business hand in hand. Dat maakt dit concours hippique uniek.’’

Het CHIO zet Rotterdam opnieuw in de schijnwerpers. ,,Want de wereldtop verschijnt hier in de piste. En die beelden gaan de hele wereld over. Deze hele entourage past prachtig in het Kralingse Bos. Bovendien is het mooi dat de organisatie allerlei sociale en maatschappelijke dingen doet voor de Rotterdammers.’’

En dat gaat directeur Hans den Oudendammer van Rotterdam Topsport eveneens aan het hart. ,,Dit is veel meer dan paarden even over een hekje laten springen’’, vindt hij. ,,Scholen worden erbij betrokken, gehandicapten, ouderen, ze doen aan city-dressing, er zijn speciale programma’s voor kinderen. Met het project ‘Werken als een paard’ leren jongeren van alles over dit mooie dier.’’

En deze 69ste editie van het CHIO - volgend jaar een jubileum! - is nog maar ‘inspringen’ voor 2019, als het EK in Rotterdam wordt gehouden. In plaats van vier dagen is het dan zeven dagen serieuze paardenpret, met misschien wel een kleine 100.000 gasten over de vloer. De Mooij: ,,Dan zijn we in augustus een week lang het hippisch centrum van de wereld.’’