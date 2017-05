Historische hal RET verhuist naar museum Goes

Update Feyenoord viert feest met ‘Ajax-schaal’

16:24 De kampioensschaal waarmee Feyenoord feestvierde op de Coolsingel in Rotterdam, was een replica. Dat erkent de KNVB, die eerder over ‘een nieuwe schaal’ sprak. De schaal, die licht verschilt van de ‘echte’, was bedoeld voor als Ajax kampioen zou worden.