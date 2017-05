Hitsig gedrag

Een andere reden komt even niet bij me op voor het hitsige gedrag van zoveel, politiek betrokken Rotterdammers, de afgelopen weken. Eerst was er gedoe over een cartoon van Leefbaar Rotterdam, die Turken afschilderde als nare schreeuwlelijkerds. Daarna maakte men zich druk over een Turkstalige trouwambtenaar, die te veel Turks in de ceremonie had gestopt. En dan was er ook nog mot over een gemeentefolder, die het belang van de vrije partnerkeuze benadrukte, maar door sommigen als betuttelend voor moslims werd opgevat.