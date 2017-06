Hockey als exportmiddel, van Rotterdam-Zuid naar Jakarta

Dat geslaagde model, dat landelijke belangstelling trok, dient inmiddels als een soort exportmiddel. Clubmanager Paul Veldhuijzen van Hockeyclub Feijenoord is op dit moment in de hoofdstad Jakarta om de kansarme jeugd van Indonesië aan het hockeyen te krijgen.



De Feijenoordbestuurder is meegereisd in het kielzog van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. De eerste burger verrichtte gisteren de opening van het project dat Hockey Hockey Sport for Development heet. Ook het Rotterdams Philharmonisch Orkest is mee naar Indonesië.



,,Er is hier een enorme potentie voor hockey'', vertelde Veldhuijzen gistermiddag vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta, waar het vijf uur vroeger is dan in Nederland. ,,Eigenlijk is onze aanpak gelijk. In Feijenoord gingen we het Afrikaanderplein op om leden te werven. Hier gaan we langs weeshuizen en andere opvangplekken voor kinderen.''



Op advies van Indonesische ingewijden laat Veldhuijzen - die niet namens de hockeyclub maar op persoonlijke titel actief is - het centrum van Jakarta links liggen. ,,We zitten meer in de buitenwijken van de stad.''