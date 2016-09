'Hoe leg ik dit mijn kinderen uit?'

Sindsdien broeit het in Rotterdam (bijna 50.000 Turkse Nederlanders), een stad die kort na de coup twee keer het toneel was van felle 'pro-democratiemanifestaties' en waar het aantal aangiftes wegens bedreiging en intimidatie inmiddels tot ver boven de honderd is opgelopen. Naar schatting 80 procent van de Rotterdamse Turken steunt Erdogans AK-partij.



Wat vindt u van het feit dat uw naam op die lijst staat? Yazir: ,,Ik voel mij in de hoek gezet. Die lijst zet de verhoudingen in Rotterdam bovendien nog verder op scherp. Het voedt slechts het onderlinge wantrouwen en staat daarmee een oplossing in de weg. Dat is kwalijk.''



Klopt de informatie? ,,Nee, en ook dat stoort mij. Ten eerste wordt mijn naam één op één in verband gebracht met de Fethullah Terreur Organisatie. Ik ken die hele beweging niet eens, laat staan dat ik daar lid van zou zijn. Ik distantieer mij van elke vorm van geweld en veroordeel elke inbreuk op de democratie. Ik ben geen Gülenist, ik laat mij inspireren door Gülen, maar evengoed door Erasmus en Lubbers. Ten tweede voeren ze mij op als een van de bestuursleden van de Nederlandse Hizmet-beweging. Klopt ook niet. Kijk maar na bij de Kamer van Koophandel.''



Welke reacties heeft u gehad? ,,Intimiderende en bedreigende berichten, nadat ik in twee media mijn zorgen had geuit over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Turkije en de wens had uitgesproken dat de spanningen niet naar Nederland zouden overslaan. Dat is - helaas - wel gebeurd en dat heb ik persoonlijk ondervonden. Die reacties ontregelen mijn leven. Ik ga nog wel naar de moskee, maar niet meer naar de moskee waar ik kwam. Ik wil voorkomen dat mensen aanstoot nemen aan mijn aanwezigheid. Intussen ben ik intens verdrietig. Alle emoties spoken voortdurend door mijn hoofd. Ze belemmeren mij niet alleen in mijn rol als raadslid, maar ook als vader. Hoe moet ik deze gebeurtenissen uitleggen aan mijn kinderen? Er zijn straten waar mensen niet meer met elkaar praten, er zijn kinderen die niet meer met elkaar spelen, op last van hun ouders. Dit moet je kinderen niet aandoen.''



Dat is al gebeurd... ,,Onbegrijpelijk en onverantwoord dat de Turkse gemeenschap het zo ver heeft laten komen. Ik klamp me vast aan het spreekwoord 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'. Het is nog niet te laat om het gezonde verstand te laten zegevieren. Ik heb daar goede hoop op, hoe heftig de afgelopen weken ook zijn geweest. Achter de schermen is de Turkse gemeenschap -en ook ik- volop aan het praten, in een poging de gelederen te sluiten. De coup heeft diepe wonden geslagen, maar we moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat er nog diepere wonden worden geslagen.''



Critici stellen dat het binnen de Turkse gemeenschap ontbreekt aan moed en moreel gezag. ,,Op dit moment zijn de emoties nog te vers, maar ik geloof in de kracht en het zelfcorrigerende vermogen van de Turkse gemeenschap. Ik baseer dat op gesprekken die ik achter de schermen voer. We hebben alleen tijd nodig en moeten elkaar de ruimte geven. Het heeft geen zin de boel nu te gaan forceren. Als een ouder een kind van een bepaalde school wil halen, mag dat. Intimidatie en bedreiging niet. We moeten vooral de rust en de harmonie bewaren in ons prachtige Rotterdam.''



Maar de Turkse consul zegt dat alle Gülenisten 'terroristen' zijn. ,,Zijn uitspraak is zeer ongepast. Temeer omdat hij in hetzelfde interview zegt dat de waarheid te zijner tijd boven tafel zal komen. Maar het antwoord heeft hij intussen zelf al paraat. Dat is uiterst merkwaardig.''



Waar en bij wie ligt de loyaliteit van Turkse Rotterdammers? ,,De Turkse gemeenschap zal weerbaarder moeten worden voor invloeden van buitenaf. Logisch dat er emotie is, maar daar moet je volwassen mee omgaan. Ik heb ook een dubbele nationaliteit, maar je kan van je vader én je moeder houden. Uit CPB-onderzoek blijkt dat 80 procent van de Nederlandse Turken prima geïntegreerd is. Tegen die 20 procent zeg ik: profiteer niet alleen van je rechten, maar voldoe ook aan je plichten.''