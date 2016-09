Hoe ontwerp je een voetbalstadion? Tips van de architect

Als de ambitieuze plannen van Feyenoord worden uitgevoerd, is de bocht in de Nieuwe Maas op Zuid de plek waar Het Legioen magische momenten moet gaan beleven, en waar het keurkorps van Feyenoord de voetbalhemel zal bestormen. ,,De nieuwe locatie is uniek omdat het stadion onderdeel wordt van de skyline van Rotterdam'', legt Gianotten uit.



,,Het stadion aan de rivier is zichtbaar vanuit het centrum én vanaf de Van Brienenoordbrug. Daarom is het belangrijk dat de vorm of het beeld van het stadion uniek is voor Rotterdam en dat het gebouw zich opent naar de Nieuwe Maas, de stad en de ring. De andere kant van het stadion, waar een drukke treinverbinding ligt, vraagt juist minder om openheid.''



Een stadion ontwerpen is een bijzondere klus. Waar moet je op letten?

Gianotten: ,,Voorop staat dat een stadion een ruimte is die voor korte tijd heel intensief wordt gebruikt. Die veel mensen het beste zicht moet bieden op het spel, zonder enige afleiding. Daarbij komt dat het stadion alle faciliteiten moet hebben om de bezoekers van informatie, eten en drinken te voorzien. Denk dus aan goede zichtlijnen, crowdcontrol, korte afstand tussen de zitplaatsen, de entree en de voorzieningen. En een atmosfeer die prettig is voor mensen uit alle geledingen van de samenleving.''



Zowel spelers als publiek zweren bij de magische uitstraling van de huidige Kuip. Die sfeer moet zeker terugkeren in het nieuwe stadion.

,,Een kopie van de Kuip maken is onmogelijk omdat die is gebouwd in een tijd waarin de UEFA- en FIFA-regelgeving nog niet bestond óf heel anders was. Daarom is het belangrijk om te kijken welke elementen van de Kuip binnen de huidige regels wél kunnen terugkeren en voor dezelfde imposante sfeer kunnen zorgen. In mijn ogen zijn de belangrijkste factoren: de ononderbroken ovaal, de ononderbroken alzijdigheid van het stadion, het zo dicht mogelijk op het veld zitten met zoveel mogelijk mensen die het best mogelijke zicht hebben. En het geringe verschil tussen de stoelen voor de gewone man en de business-seats.''



Zijn er elders stadions die wellicht als lichtend voorbeeld kunnen dienen?

,,Nee, er zijn geen andere stadions die zo aan het water liggen als het geplande nieuwe stadion. Dit is een unieke situatie. Het stadion kan echt onderdeel worden van het hart van Rotterdam, in plaats van een gebouw dat aan de rand van de stad ligt. Dit betekent ook meteen dat het zich moet openen naar die stad en er onderdeel van uit moet gaan maken.''



Ongetwijfeld komen er ware kunststukjes binnen bij de redactie. Hoe benieuwd bent u naar het resultaat?

,,Het is interessant te zien welke ideeën leven bij de supporters en andere geïnteresseerde AD-lezers. Wij zullen ons laten inspireren door deze ideeën bij het echte ontwerp van het stadion.''