Hoek van Holland loopt vol voor Strandopening

Populaire knuffelolifant Olli nu uitverkocht in Blijdorp

9:08 De populaire knuffelolifant Olli is uitverkocht in Diergaarde Blijdorp. De laatste originele versie van dit pluchen troetelbeestje - in een netje! - ging recent over de toonbank, waarmee de voorraad was uitgeput. ,,We bestellen ook geen nieuwe Olli's meer, want de campagne was al afgesloten'', zegt woordvoerster Constance Alderlieste.