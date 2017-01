Hoek van Holland maakt jacht op kerstboomvandaal

Karin Brussaard plaatste het filmpje op haar facebookpagina in de hoop dat de dader zich meldt. ,,Het is niet mijn bedoeling hem aan de schandpaal te nagelen, maar ik hoop dat ‘ie de ogen uit zijn kop schaamt.’’



Op de beelden is te zien hoe de man de lampjes uit twee kerstbomen trekt. In totaal moesten vier kerstbomen het ontgelden, zegt Brussaard. Ze schat de schade op zo’n 40 euro per boom. Diezelfde avond is er in Hoek van Holland van een auto een spiegel afgetrapt. ,,Het zou me niet verbazen als dat dezelfde persoon is geweest.’’



De bomen staan nog ver na kerst in de straat, onder meer omdat Brussaard – die fotografe is – hoopte nog de ultieme kerstplaat te maken met kerstbomen in de sneeuw in de haven. ,,Ik hoop dat die jongen tot inkeer komt, aanbelt, geld langs brengt en zegt dat ‘ie het niet meer zal doen.’’ Overigens zegt een inwoner de jongen te herkennen, het zou om een dorpsgenoot gaan.