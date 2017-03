Hoekse handhaver legt nieuwe regels hondenpoep uit

De lucht is grijs, maar Willem van der Voort, staand op 'Rotterdam Beach', straalt. Vóór hem de zee, links de industrie. Hij vindt het de mooist denkbare werkplek. Althans, wanneer hij die tientallen hopen hondenpoep even wegdenkt. Maar dat gaat gelukkig veranderen.



In zijn hand de nieuwe regels voor hondenbezitters in Hoek van Holland. Kort samengevat: in het hele gebied geldt voortaan opruimplicht, op straffe van 140 euro boete. De handhaver stapt op een vrouw af, haar zwarte labrador - Dyon -kwispelt. ,,Mag ik me even voorstellen?'' De vrouw stopt met lopen. "Opruimen? Natúúrlijk. In Rhoon zijn ze veel strenger. Daar moet je niet proberen je hondenpoep te laten liggen.''



Herhalen

Aan Van der Voort de taak dit gesprek de komende weken regelmatig te herhalen. Hij handhaaft nog niet. ,,En ik schrijf ook helemáál niet graag een boete uit. Ik heb geen quotum, zeker niet. Maar op een gegeven moment ken je je pappenheimers en beboet je die.'' Hij hoorde al menig smoes. ,,Spreek ik iemand aan op een loslopende hond. Zegt ie: 'Ja, met riem om kan mijn hond niet kakken'. Tja, wat moet je dan?''