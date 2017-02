Zeker voor de bijna 2 miljoen buikpatiënten in Nederland is dat een groot en niet te onderschatten probleem, zoals belangenorganisaties als de Maag Lever Darm Stichting deze week nog maar eens onderstreepten. Sterker: patiënten die geregeld last hebben van hoge nood mijden om die reden de binnenstad en doen hun inkopen liever via internet. Met - wel zo comfortabel - het eigen toilet binnen handbereik.



Gevolg: inkomstenderving voor lokale ondernemers, die toch al zwaar te lijden hebben onder de hevige concurrentie van het gebruiksgemak van het magische World Wide Web. In de regio Rotterdam zijn de gemeenten Nissewaard en Schiedam de negatieve uitschieters, met slechts één openbaar toilet per 7.700 inwoners.



De gemeente Rotterdam, de bescheiden nummer 27 op de lijst van 'gastvrije toiletgemeenten', is bezig met een inhaalslag, onder de bezielende leiding van wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar). Het tekort aan openbare wc's in de Maasstad wordt de komende jaren in rap tempo weggewerkt, belooft hij in zijn Zeiknota. Zijn - vooral vanwege de 'platvloerse' titel - veelbesproken plasdocument leest overigens als een oorlogsverklaring aan de wildplasser.



Zelfreinigende en vandalismebestendige 'uriliften'? Prima, maar waarom niet van de (hoge) nood een deugd maken en kiezen voor duurzaamheid en innovatie? Urine bevat fosfaat, een kostbare en schaarse grondstof voor kunstmest, noodzakelijk voor de groei en de bloei van gewassen. Naar verwachting zijn natuurlijke fosfaatbronnen over dertig jaar uitgeput. Openbare toiletten kunnen meer opleveren dan alleen opgeluchte gebruikers: geld.