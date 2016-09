Hoger en hoger bouwen in Rotterdam anno 2030

Rotterdam heeft er in 2030 zo'n 60.000 mensen bij. Waar laten we al dat volk? Krijgt de imposante skyline er een paar stevige wolkenkrabbers bij, of belanden de nieuwkomers juist aan de rand van de stad? Stedenbouwkundige Ruurd Gietema van het bureau KCAP Architects&Planners werpt een blik in de toekomst: Groots Rotterdam

Het Prinsenhoofd op het Noordereiland is de spil van Rotterdam anno 2030. ,,Trek daaromheen een cirkel met een straal van 2500 meter'', zegt stedenbouwkundige Ruurd Gietema, ,,en je hebt het gebied waar Groots Rotterdam zal verrijzen. Hier kun je een stad met een hoge dichtheid bouwen. Met plek voor tienduizenden nieuwe woningen.''



Voorspellingen

Nee, de deskundige van het internationaal opererend ontwerpbureau KCAP is niet bepaald geschrokken van de voorspellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Met als voornaamste conclusie dat Rotterdam de komende veertien jaar met 10 procent zal groeien, wat een plus betekent van dik 60.000 mensen, ofwel zo'n 30.000 à 35.000 woningen. ,,Dat komt neer op dertig keer Katendrecht of zes maal Blijdorp'', rekent hij voor.



Een uitdaging van jewelste, zo luidt zijn visie, voor Rotterdam én zijn inwoners. ,,Ik woon nu 26 jaar in de stad en het is ongelooflijk wat er in die tijd is gebeurd en hoe het gebied zich heeft ontwikkeld'', vertelt hij. ,,Alles valt op z'n plek. En nieuwe groei zal de stad wederom verder brengen.''

Logo AD Volledig scherm De Rotterdam © ANP De volgende sprong voorwaarts moet vooral een economische zijn, stelt Gietema vast. Na de fysieke vernieuwing in de periode na de oorlog - met twee wederopbouwgolven - staat in de toekomst bedrijvigheid centraal. Clusters in de stad waar wonen, werken, innovatie en infrastructuur samengaan.



Creativiteit

Goed voorbeeld is nu al de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de directe omgeving. ,,Daar heb je de universiteit, de studenten die op de campus wonen en daarnaast het Brainpark. Die onderdelen vullen elkaar aan en vormen een soort ecosysteem. Dat soort wisselwerking zullen we ook elders zien, want dat is cruciaal voor een economisch veerkrachtig Rotterdam. Waarbij het niet meer alleen aan de stedenbouwkundigen is om stukken stad te ontwikkelen.''



En ja, de stad zal groeien, in alle opzichten. De hoogte in, à la de Wilhelminapier, met véél voorzieningen op loopafstand (zoals in het Laurenskwartier) en voldoende natuur, waarbij het grootschalig toepassen van 'groene daken' en het beplanten van bouwwerken-zonder-functie -de Hofpleinlijn!- niet moet worden geschuwd.

Zestigduizend inwoners méér, dat vereist lef, visie en creativiteit. Gietema: ,,In mijn ogen rust Groots Rotterdam op zes pijlers: meer ambitie, meer optimisme, meer dichtheid, meer efficiëntie, meer ecologie en meer compactheid.''





Waar het nu nog even slikken is bij de komst van de ultieme skyscraper Zalmhaventoren (215 meter) kunnen we wat hem betreft de komende decennia nog wel meer van dit soort architectonische huzarenstukjes verwachten. Op de noord- én zuidoever. Daarnaast zal het zogenoemde 'optoppen' van bestaande complexen - zoals de Karel Doorman op het voormalige Ter Meulenpand en het Timmerhuis - volop navolging krijgen.

Logo AD Volledig scherm Wilhelminapier © AD Katendrecht

Op de linker-Maasoever ziet hij nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor de Kop van Zuid én Katendrecht. En vindt dat een nieuwe poging moet worden gewaagd om de Rijnhaven en de Maashaven tot woonwijk te transformeren. Drijvend wonen is daarbij een optie, maar ook gedeeltelijk dempen van de havens en dán bebouwen sluit hij niet uit.



Gietema: ,,Doe nóg maar een Wilhelminapier, doe nóg maar een Katendrecht. Maak gebruik van het water en smeed zo de bebouwing op zuid aanéén. Het is zonde om die kans te laten liggen.''



Wat betreft het huisvesten van de andere helft van de toekomstige nieuwkomers richt hij zijn vizier op gebieden die wat verder van het centrum liggen: de randen van het Zuiderpark, het noordelijk deel van Kralingen langs de A20 -nu nog voornamelijk bedrijventerreinen- en Merwe-Vierhavens. Eengezinswoningen bepalen hier het beeld, gelardeerd met blokjes appartementen. ,,Deze nieuwe stadswijken zijn geen Manhattans met alleen maar appartementen in torens. Het worden mooie buurten met lommerrijke lanen, die worden doorsneden door fraaie singels en kanalen. Met adressen en voordeuren aan de straten. Een groot aandeel grondgebonden woningen afgewisseld met appartementen in laagbouw, van vier tot hooguit acht lagen. En dat gemengd met goede voorzieningen.''

Het wensenlijstje voor Groots Rotterdam is daarmee nog niet compleet. Want als naast alle woningbouw ook Feyenoord City van de grond komt, met onder andere een nieuwe voetbaltempel voor Feyenoord op de oever van de Nieuwe Maas, is de bouw van een kersvers intercity-station op Zuid onontkoombaar. En de rivier zelf kan - nog meer dan nu - uitstekend dienst doen als vervoermiddel, met watertaxi's en de lijndienst Maasbus die Rotterdammers rap door de stad verplaatsen.



Groen

Meer groen moet het sluitstuk worden van het Rotterdam-van-de-toekomst. ,,Nieuwe parken, langs de havens, in de stad. Op de daken, meer volkstuincomplexen en binnenhoven. En als je voor een Groots Rotterdam kiest, maak er dan een ultieme fiets- en voetgangersstad van. Zonder auto's, net zoals in Oslo.''

Dat is ook Emile van Rinsum, directeur van het Rotterdams Milieucentrum, uit het hart gegrepen. Als steeds meer mensen in de stad komen wonen, is er niet veel ruimte voor groen. ,,We moeten zuinig zijn op het groen dat we hebben, maar er zullen niet veel mogelijkheden zijn voor extra parken.'' Zijn advies daarom: het dak op! Zo krijgt de stad een 'tweede laag'. ,,Als je boven de stad vliegt, zie je alleen maar groene daken. Dat wordt belangrijk, ook om je eigen voedsel te kweken. Het is heel simpel, de overheid moet het alleen een beetje aansturen.''



Genieten

Want, een stad zonder groen is onleefbaar, benadrukt hij. De voorspellingen zijn dat de tropische stortbuien in de toekomst alleen maar heviger worden. ,,We hebben nu al een waterprobleem, we zullen de buien moeten kunnen opvangen.'' Maar het 'allerbelangrijkste': in een drukbevolkte stad, met 60.000 mensen erbij, moeten de Rotterdammers ook kunnen relaxen. ,,Natuur is om van te genieten en tot rust te komen. Ook dat kan op de daken, je hebt een moment voor jezelf in een groene omgeving, terwijl beneden het geruis van de stad nog lichtjes te horen is.''