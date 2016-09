Woorden van mijn nichtje die in de tweede klas van de middelbare school zit. Ze geeft aan dat ook haar Turkse medeleerlingen deze vraag vaak stellen. 'Waar kom jij vandaan?' Want, denken ze, dan komen ze gelijk veel meer over je te weten. Als je uit het oosten komt, ben je waarschijnlijk een Koerd.



Ik vroeg haar of ze het erg zou vinden als ze wél een Koerd zou zijn. 'Ja, weet ik veel. Er is de laatste tijd zoveel negativiteit rondom Koerden. Ze vragen ook alsof het iets slechts is ofzo. En dan weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik weet ook nog niet wat mijn achtergrond precies is en zo, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Ik ben gewoon mezelf, toch?'



Zichzelf

Ja, ze is gewoon zichzelf. Maar de ouderen, en dan heb ik het vooral over de Turkse ouderen, vragen maar al te graag waar iemand vandaan komt. Zelfs aan kinderen. Een vriend vertelde dat hij als kind een keer een Koerdische klasgenoot mee naar haar huis had meegenomen, om mee te spelen. Want 'hij was een van de weinigen die op mij leek en we werden vrienden. Mijn vader vroeg aan dit jongetje of hij een Koerd was. En ja, dat was hij. Dat was de laatste keer dat hij bij mocht spelen'.



En we doen dit nog steeds, zelfs bij kinderen en jongeren. Even vragen waar hij of zij vandaan komt, of even vragen of hij pro of anti Erdogan is. Even snel in een hokje plaatsen en de onschuld ervan af schrobben. Er is te weinig veranderd. Ik snap dat de politiek een rol speelt, al wonen we in Rotterdam. Maar laat de kinderen, zolang het nog kan, in een wereldje zonder hokjes en grenzen. Of laat ze zelf een hokje creëren met mooie, beschilderde muren. Want de hokjes die wij, ouderen, volwassenen creëren, zijn lelijk, schijnheilig en niet te breken.