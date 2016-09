Holbewoners, we kennen ze allemaal

Hij is op vakantie, ik geef zijn kat te eten. Het is donker binnen, een lichtknopje is niet te vinden, ik moet terug naar huis voor een zaklantaren. Zo ontdek ik een schakelaar. Tussen twee Mariabeeldjes op een plankje. Met het licht aan zie ik dat tegen de zijmuren van de gang van onder tot boven planken zitten met Mariabeeldjes. Gaat zo door in de keuken, de woonkamer en een zijkamertje, tientallen, zo niet honderden Mariabeeldjes. Alleen in zijn slaapkamer zijn de muren kaal, op één grote poster na, opvallend genoeg wel van Madonna.



Mij schieten andere Rotterdamse holbewoners te binnen die ik ken. Voor eentje moet ik uit elk land dat ik bezoek een sneeuwbol meenemen, liefst meer. Een vriendin verzamelt al haar hele leven dolfijntjes. Ook haar poes verzorg ik als ze op vakantie is. In de tuin staat een groot beeldhouwwerk van een dolfijn, de bek open. Elk jaar moet ik de neiging bedwingen om een rauwe haring in die bek te stoppen. Pesterig wil ik haar erop wijzen dat ze als biodynamische veganiste verzot is op een roofdier.



Verzamelwoede

We kennen ze allemaal, de verzamelaars. Van e-mail, dobbelstenen, clownskoppies, bonsaiboompjes, vinyl, porselein. Van één maniakale snuffelkoning weet ik dat zijn huwelijk is stukgelopen op zijn verzamelwoede. Hij spaarde voetbalspeldjes en prikte die op het behang aan de muren. Op een gegeven moment wilde hij verhuizen, omdat de muren vol waren. Dat was voor haar de bekende druppel.



Eigenlijk is Joop van Caldenborgh ook zo'n scharrelkip, maar omdat hij naarstig speurt naar kunst noemen we hem een collectioneur. En wie het breed heeft, laat het breed hangen, in zijn geval letterlijk, in het nieuwe eigen museum Voorlinden in Wassenaar. Als Rotterdammers moeten we het niet erg vinden dat deze Rotterdammer met zijn verzameling geen eigen vleugel heeft gekregen in Boijmans of de Kunsthal. Zie het zo: Rotterdam is weer een stukje uitgebreid, tot aan Wassenaar. Zoek in zijn hol ook geen lichtknopje, de architect heeft alle schakelaars weggewerkt.