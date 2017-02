Maar ze leken er geen lol in te hebben. Wisten ze dat het er raar uitzag? Een eenzame fietser -regenpak, kromgebogen over zijn stuur tegen de wind- zag het ook.

,,Homo's!'' riep hij hard.



Nou ja.



Er is een tijd geweest dat je zoiets niet zei. Dat woord als scheldwoord gebruiken, dat deed je niet. Ongepast. Maar het gedrag van deze fietser past, hoewel hij een enorme idioot is natuurlijk, wel in deze, nieuwe tijd. De homo-emancipatie mag de laatste dertig jaar met sprongen vooruit zijn gegaan, het scheldwoord is terug.



Je hoort het dus een toevallig passerende fietser over straat roepen. Maar het is ook weer vrij normaal op de amateurvoetbalvelden van deze stad. De partijdige scheidsrechter? Een homo natuurlijk. De irritante, handige spits van de tegenpartij, die zo hard kermt als hij een schop krijgt? Homo. Vroeger was hij nog een zak. Of een eikel. Tegenwoordig is hij een homo.



In mildere vorm is het ook in vriendengroepen in zwang geraakt. 'Hé homo!' is een doodnormale aanspreektitel geworden. Wie net naar de kapper is geweest, een blitse nieuwe broek heeft of gewoon net even anders doet dan anderen van hem verwachten, die weet welk woord hem in app of levende lijve zal worden toegeroepen. Homo! Of dat erg is?

Het is belachelijk.