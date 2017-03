Hondenuitlater riskeert 140 euro boete op strand

Dat moet spoedig veranderen nu de gemeente Rotterdam voor heel de 'Hoek' een opruimplicht heeft ingesteld. Het houdt in dat hondenbezitters voortaan te allen tijde de drollen van hun viervoeters moeten opruimen, óók in de uitlaatzones waar dat voorheen niet hoefde.



De komende weken delen handhavers bij overtredingen slechts waarschuwingen uit, daarna volgen boetes van 140 euro per stuk.



Ergernis

Klaas de Koning, voorzitter van de gebiedscommissie Hoek van Holland, spreekt van een 'gigantische ergernis' voor de Hoekenezen. "Hoe meer honden, hoe beter. Maar het moet niet zo zijn dat de normale voetganger om de zoveel meter het risico loopt in een drol te stappen.''



Jaarlijks trekt de badplaats zo'n 2,5 miljoen dagjesmensen. De Koning weet niet hoeveel daarvan een hond bij zich hebben. "Maar vooral in het voorjaar en de herfst zijn het er veel.''

Verder zouden hondenuitlaatcentra, die kiezen voor een wandeling in de Hoekse natuur, voor extra overlast zorgen. Om de lokale bevolking, die veelvuldig bij De Koning klaagde, tegemoet te komen, werkten ambtenaren de afgelopen drie jaar aan een wijziging van de regels.

Voordeel voor de handhavers is dat zij nu duidelijkheid hebben: "Er wilde nog wel eens een meningsverschil ontstaan. Of het baasje nou in overtreding was of niet.''



Het aantal toezichthouders dat in 'Rotterdam aan Zee' rondloopt, verschilt volgens De Koning per dag. Het drukst is het tijdens de strandopening, wanneer tientallen handhavers klaarstaan. Dat aantal zal niet uitgebreid worden.



Vorig jaar deelde handhaving zeventien boetes uit aan hondenbezitters. Kanttekening: die overtredingen gingen zowel over het niet opruimen van poep als het niet aanlijnen van de viervoeter. Volgens handhaver Willem van der Voort is dat ten opzichte van andere jaren een 'gemiddeld cijfer'.