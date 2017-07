Honderden fans verzamelen zich bij FootLocker voor rapper Ronnie Flex

‘Ronnieeee’! Bij het zien van de rapper scandeert de vooral jonge menigte zijn naam. Honderden fans zijn naar Rotterdam afgereisd. Niet om de sneakers te bewonderen die in de gloednieuwe FootLocker sieren, maar om Ronnie Flex te zien optreden. Ronell Langston Plasschaert, de echte naam van de Capelse rapper, is bekend van onder meer de megahit Drank & Drugs.

Politie en handhavers houden de menigte vanaf een klein afstandje in de gaten. Tussen hen staat onder andere Navaro (15) uit Berkel en Rodenrijs en zijn vriend Jerano (14) uit Bleiswijk. De tieners zijn speciaal voor Ronnie naar Rotterdam afgereisd. ‘’Zijn flow is speciaal’’, zegt Navaro terwijl hij nog een slok van zijn milkshake neemt. Dat hij door de enorme menigte waarschijnlijk geen glimp kan opvangen van zijn favoriete rapper deert hem niet, het gaat om de muziek.

Smartphone

Ook de 10-jarige Siënna uit Rotterdam kan weinig zien. Ze wiebelt nerveus heen en weer. Samen met haar moeder Sheryl is ze naar de sneakerzaak gekomen om Ronnie Flex te kunnen zien optreden. Met haar smartphone in de aanslag wacht ze geduldig tot de rapper komt. ,,Ik vind het heel spannend’’, klinkt het opgewonden uit Siënna's mond.

Lang hoeft ze niet te wachten, want precies op de afgesproken tijd klinken de tonen van de rapper. Er wordt keihard gegild. Het gillen gaat over in gezang. De fans zingen Ronnie’s liedjes moeiteloos mee. Niet alleen door tieners, ook de 23-jarige Lille is fan. ,,Wij wonen hier om de hoek, dus we moesten natuurlijk even komen kijken. Ik ben ook weleens naar een concert van hem gegaan. Die nieuwe rap generatie vind ik geweldig.’’