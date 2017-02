Honderden klachten over sterke rubberlucht in regio Rijnmond

Volgens de DCMR hadden rond 10.00 uur al meer dan 300 mensen geklaagd over een chemische of kruidenlucht. De bron is nog niet bekend. De milieudienst vermoedt dat de lucht niet uit Zuid-Holland komt, maar uit Brabant, Limburg of zelfs uit Duitsland.



Ook in een groot deel van Brabant, met name in Den Bosch en in Zuid-Limburg wordt over de lucht geklaagd. Om wat voor lucht het gaat, kan de brandweer nog niet zeggen. De brandweer heeft in Duitsland navraag gedaan maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. Ook de Omgevingsdienst probeert de herkomst te vinden. ,,Maar de oorzaak hebben we nog niet kunnen vinden.''



Het aantal klachten naar aanleiding van de geuroverlast is zo hoog dat de meldkamer van de DCMR overbelast dreigde te raken. ,,Het uitdrukkelijke verzoek is om klachten alleen te melden via het online klachtenformulier'', aldus de milieudienst.