Hoofdofficier: 'We pakken crimineeI alles af'

Het Openbaar Ministerie (OM) mag van de minister extra investeren: voor het integraal afpakteam dat sinds kort in Rotterdam wordt ingezet. "We hebben 500.000 euro extra gekregen. Daar hoort natuurlijk een resultaatafspraak bij. Die mensen moeten zichzelf, drie tot vier keer terugverdienen. Dat halen ze makkelijk. Waarom er dan niet nóg meer capaciteit bij komt? Dat moet u mij niet vragen, dat is niet de afweging van een hoofdofficier maar van de politiek."



Wie criminelen wil raken, moet ze niet alleen in de gevangenis zetten, maar ook hun verdiensten afpakken. Van Nimwegen stelt dat het OM daar 'redelijk succesvol' mee is. Maar het kan beter, geeft hij ook toe. In 2015 werd ruim 8,2 miljoenen binnengehaald; afgelopen jaar was dat bijna 11 miljoen. "Daarmee hebben we de doelstelling gehaald, maar de hoeveelheid crimineel geld die samenhangt met de drugsimport is zo groot dat we nog een stuk effectiever zouden moeten zijn. Maar je moet er wel de capaciteit voor hebben.''