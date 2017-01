Hoofdrol voor Rotterdamse hulpdiensten in reality-serie

Na de zomer is de uitzending van de eerste van zes afleveringen van de serie waarbij de hulpdiensten van dichtbij worden gevolgd met de werktitel 'Wij zijn er altijd'.



,,Nederland kan van dichtbij kennismaken met wat wij doen om de veiligheid in onze regio te waarborgen. Ze zien de spanning en gevaren van het vak en de impact van grote incidenten'', zegt Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waar de hulpdiensten onder vallen. ,,Het wordt een serie waarin men kan zien dat we er altijd zijn.''



Privacy

Bij de opnames wordt rekening gehouden met de privacy van slachtoffers, zo is de belofte. Eerder was er ophef over 35 camera's die twee weken lang het wel en wee volgden van patiënten op de spoedeisende hulp van het VU ziekenhuis in Amsterdam. De Rotterdamse Veiligheidsregio belooft: ,,Er wordt niet gefilmd in de ambulance. En er wordt niets zonder toestemming uitgezonden.''



In België is het programma al eerder gemaakt. Daar heet het 'Helden van hier' en wordt uitgezonden door VTM.