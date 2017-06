Hoogvlietse kat overleeft schot van luchtbuks niet

Toen de honden maar in een hoek van de tuin aan de Pieter Stastokweg in Nieuw-Engeland bleven rondcirkelen, besloot Niels dinsdagmiddag poolshoogte te nemen. Hij vond er zijn kat Ollie, de witte vacht bebloed, het 4-jarige dier meer dood dan levend. ,,Ik dacht eerst nog dat hij had gevochten met een andere kat en oververhit was geraakt.’’



De röntgenfoto die de dierenarts vervolgens maakte, liet er geen onduidelijkheid over bestaan: het dier was beschoten met een buks, het kogeltje in zijn lijf was duidelijk zichtbaar. Later die nacht overleed Ollie, vanmiddag is hij in de tuin begraven.



De 7-jarige zoon van Niels is ontroostbaar, de vader is vooral boos. ,,Dat beestje is gewoon vermoord door een buurtgenoot’’, zegt hij. Want Ollie ging nooit verder dan een paar straten van huis. ,,Het was een superlieve, aanhankelijke kat. Een knuffelbakkie. Het was niet alleen een huisdier, maar ook een gezinslid en maatje van mijn zoontje.’’



Niels heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Hij hoopt dat de dader zichzelf meldt. Indien de dader een kind was, hoopt hij dat de ouders hem of haar er minstens op aanspreken. ,,Degene die dit heeft gedaan moet beseffen wat ie zo’n dier en ons gezin heeft aangedaan.’’