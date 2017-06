Hoogvlietse nieuwbouwwijk zakt elk jaar 5 centimeter

Inmiddels heeft Noya zijn voor- en achtertuin helemaal opnieuw laten aanleggen. Het heeft echter niet mogen baten: alles zakt opnieuw naar beneden. ,,Het was helemaal kaarsrecht, maar de tegels zijn bij de fundering van het huis alweer schuin weggezakt, de schutting begint te kieren en de aansluiting met het riool is afgebroken. Als je je tuin hier netjes wilt houden, kost je dat klauwen met geld. Dat stoort me mateloos. Ik heb echt spijt dat ik hier ben komen wonen.''



De wegzakkende wijk heeft de bewoners wel creatief gemaakt. Iedereen heeft zo zijn eigen oplossing bedacht om fatsoenlijk de voordeur binnen te kunnen komen, van provisorische trapjes tot indrukwekkende hellingbanen en steigers die aan het huis zijn gehangen. Bianca Dool moet wel eens lachen als ze die bonte verzameling aan opstapjes aanschouwt, maar treurig blijft het natuurlijk wel. De actieve bewoonster van Buurt Bestuurt en Team Tussenwater doet alles wat ze kan om de problematiek op de agenda te krijgen. ,,Vragen stellen, steeds weer. Het is het enige wat we kunnen doen.''



Vorig jaar nog maakte ze heibel omdat stadswachten plotseling hun pijlen hadden gericht op de vele bergen zand in de wijk, daar gestort door bewoners die hun tuin aan het ophogen waren. De stadswachten maakten er foto's van en sommeerden het zand zo snel mogelijk weg te halen, op last van een boete. Waanzin, vindt Dool, die in spoedoverleg Stadsbeheer ervan wist te overtuigen de actie te beëindigen.



Dool maakt zich grote zorgen om de veiligheid in de wijk. ,,We zijn hier allemaal wel eens weggezakt in een gat. Mij is niet bekend dat iemand daarbij gewond is geraakt, en dat mag een wonder heten.'' Ze heeft zichzelf aangeleerd niet te dicht langs de huizen te lopen, omdat pal naast de fundering na een fikse hoosbui als eerste de gaten vallen. ,,Maar dat is het niet alleen, door al die gaten staan ook veel ondergrondse leidingen op scherp. Wat als een gasleiding is gaan scheuren en iemand steekt een sigaret op? Ik moet er niet aan denken wat er dan gebeurt.''



Rene Schuller ontdekte dat zijn waterleiding op scherp stond. Hoe hij daar achterkwam? ,,Ik ben loodgieter van beroep, dan zie je zoiets.'' Hij belde het waterbedrijf. Een medewerker kwam weliswaar kijken, maar verhielp het probleem niet omdat hij niet alleen de kruipruimte in mocht. ,,Toen heb ik het euvel zelf maar verholpen, door 30 meter extra aan te leggen.''