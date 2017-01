Hoopje grofvuil groeit uit tot enorme berg rommel in Rotterdam-Crooswijk

Wijkagent Patrick Groeneweg wist niet wat hij zag toen hij door omwonenden van de Isaäc Hubertstraat werd ingeseind over de berg afval. Hij zag dozen, kasten en losse kledingstukken, allemaal op een hoop op straat gegooid. Iemand was zelfs met een busje langs komen rijden om er een bed neer te zetten.



De politieman maakte foto's van de puinhoop en plaatste ze op Twitter. ,,Hoe houden wij Crooswijk schoon, nou niet zo dus. Te belachelijk voor woorden.'' Door de beelden op internet te plaatsen hoopt de wijkagent een signaal af te geven. Regelmatig wordt grofvuil zomaar op straat gegooid in de wijk.



,,Crooswijk is een leuke wijk, maar dit is een probleem. En dat terwijl mensen gewoon de Roteb kunnen bellen om het grofvuil op te halen. Of ze kunnen bellen met 14010 of de BuitenBeter-app gebruiken als ze afval op straat zien liggen. Ik doe dat zelf zo'n tien keer per week. Maar mensen kunnen het ook zelf doen.''