Hoorzitting over massa-arrestatie Zwarte Piet-demonstratie

De hoorzitting op het stadhuis is naar aanleiding van de massa-arrestatie op 12 november vorig jaar. Toen werden in het centrum van Rotterdam 198 mensen door de politie ingesloten en gearresteerd. Volgens KOZP was dat 'onrechtmatig' en werden er mensen ‘mishandeld’. KOZP maakte bezwaar tegen het demonstratieverbod dat burgemeester Ahmed Aboutaleb uitriep.

Bijeenkomst

Zwarte Piet staat ook volgende week op de agenda in Rotterdam. Op 20 juni is er in het Witte de With Center een bijeenkomst over de strijd tegen Zwarte Piet. De entree is zes euro, studenten met CJP-pas betalen 3 euro. Sprekers zijn Gerbrig Klos (Amnesty International), Jerry Afriyie (Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet), Tony Pengel (ondernemer en artiest) en raadslid Nourdin El Ouali (NIDA Rotterdam).