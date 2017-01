Horecaduo lanceert cocktail op basis van bier: de hoptail

Mogelijk geluidsoverlast door inspectievlucht van Eneco

17:32 Vanavond inspecteert Eneco haar warmtenetten in Capelle aan den IJssel en een deel van Rotterdam vanuit de lucht. Een klein vliegtuig van het gespecialiseerde Deense bedrijf COWI brengt de staat van de ondergrondse stadswarmteleidingen in deze gebieden in kaart. De vlucht kan voor enige geluidsoverlast zorgen, meldt Eneco.